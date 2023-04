Qatar-Bahrein: l'Egitto accoglie con favore il ripristino delle relazioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha accolto con favore l'accordo per ristabilire le relazioni diplomatiche tra Bahrein e Qatar, raggiunto durante la seconda riunione del Comitato di follow-up, presso la sede del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) a Riad. Lo ha riferito il ministero degli Esteri in un comunicato spiegando che l'Egitto ha sottolineato il suo sostegno a tutti gli sforzi volti "a rafforzare le relazioni tra paesi arabi fratelli e a superare qualsiasi sfida". Il ministero ha inoltre lodato "l'importante sviluppo positivo che l'accordo rappresenta in termini di spinta dell'azione araba congiunta nell'interesse di rafforzare i legami tra tutti i popoli arabi e raggiungere i loro interessi comuni".(Cae)