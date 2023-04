Marocco: partiti di maggioranza ribadiscono sostegno al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di maggioranza del governo marocchino hanno tenuto alcune riunioni allargate presso la sede del Raduno nazionale degli indipendenti (Rni) a Rabat, durante le quali hanno ribadito il loro sostegno all’esecutivo guidato dal premier Aziz Akhannouch. Lo hanno riferito i media nazionali, spiegando che l’incontro è il quarto di questo tipo tenuto alla presenza di ministri, membri degli uffici politici e parlamentari dei tre partiti che costituiscono la maggioranza, vale a dire l’Rni, il partito Istiqlal e il Partito dell'autenticità e della modernità (Pam), oltre al segretario generale dell'Unione costituzionale, Mohamed Joudar. La riunione è iniziata con un incontro dei capi dei gruppi parlamentari, che si sono occupati di tutto quello che riguarda il lavoro parlamentare, prima dell'apertura della sessione primaverile prevista per oggi. L'incontro si è concluso con una conferenza stampa dei leader dei tre partiti, Aziz Akhannouch (Rni), Nizar Baraka (Istiqlal) e Abdel Latif Wehbe (Pam). In questa occasione, il premier Akhannouch ha spiegato che l’incontro è stata un’occasione per discutere di una serie di temi, compresi i programmi del governo, e per fare il punto sulla situazione attuale. (Mar)