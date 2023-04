Energia: funzionario russo Banca mondiale, Occidente ostacola Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli azionisti della Banca mondiale provenienti da Europa e Nord America bloccano per "presunte questioni climatiche" i finanziamenti legati ad alcuni progetti di gas ed energia nei Paesi in via di sviluppo. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Roman Marshavin, direttore esecutivo del dipartimento per Russia e Siria della Banca mondiale. Secondo Marshavin, la partecipazione della Banca ai progetti sul gas è stata recentemente sottoposta a "una serie di condizioni restrittive" da parte degli azionisti occidentali, creando seri ostacoli allo sviluppo del settore del gas nei Paesi in via di sviluppo. "I maggiori azionisti della Banca in Europa e Nord America stanno bloccando i finanziamenti citando i costi climatici, mentre tacciono sul finanziamento attivo alla costruzione di impianti nei loro Paesi”, ha detto il rappresentante russo della Banca mondiale. “Fondamentalmente, i consumatori europei prendono la maggior parte del gas dai Paesi in via di sviluppo per soddisfare i propri bisogni, togliendo però a questi ultimi la possibilità di utilizzare le risorse per sviluppare l'economia locale", ha sottolineato Marshavin. Questa politica, ha proseguito il funzionario russo, porta a una situazione "paradossale", in cui i Paesi con enormi riserve di gas non possono ottenere finanziamenti per lo sviluppo della loro economia e ottenere accesso a una fonte di elettricità economica e affidabile. (Rum)