Russia: Shoigu annuncia ispezioni non programmate della flotta del Pacifico

22 luglio 2021

- La flotta del Pacifico della Russia sarà sottoposta oggi a controlli non programmati. Lo ha reso noto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, parlando ad un vertice del dicastero. In particolare, la flotta eseguirà lanci missilistici per sconfiggere gruppi di attacco navali simulati e oggetti terrestri nemici. Nel corso delle esercitazioni, secondo Shoigu, si dovrebbero utilizzare i mezzi moderni di attacco. "Lo scopo principale di questo controllo è aumentare la capacità delle Forze armate di risolvere i compiti per respingere l'aggressione di un probabile nemico dalle direzioni oceaniche e marittime", ha affermato il ministro. (Rum)