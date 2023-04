Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:30, Novara, Complesso del Broletto, il vicepresidente e gli assessori all’Ambiente e alla Cultura partecipano alla presentazione di "Città in Scena. Festival diffuso della Rigenerazione Urbana"Ore 10, il presidente interviene in videocollegamento alla presentazione della stagione delle sagre 2023 di VercelliOre 10:30, Savigliano (CN), Università, via Garibaldi 6, il presidente partecipa alla presentazione della convenzione ATC/UNITO “Nuove strade per ATC Piemonte Sud”Ore 14, Monastero Bormida (AT), Castello, il vicepresidente interviene alla presentazione del rapporto finale “Progetto di sperimentazione per l’attuazione del piano paesaggistico regionale Alta Val Bormida”Ore 17, Torino, Aula d’Onore SAA-School of Management, via Ventimiglia 115, il vicepresidente partecipa all’incontro “Pubblica Amministrazione e Cultura d’impresa, la sfida della formazione”Ore 18, Valenza Po (AL), Duomo di Santa Maria Maggiore, l’assessore alla Cultura partecipa alla presentazione del volume sui 400 anni del Duomo (segue) (Rpi)