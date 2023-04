Governo: Nevi (FI), su nomine trovata sintesi per scelte migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione nomine è sempre molto delicata. Dopo il dialogo si è arrivati a una composizione che ha lasciato tutti soddisfatti, si è trovata la sintesi per le scelte migliori, tenendo conto delle sensibilità dei singoli partiti della coalizione". Così il vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia alla Camera, Raffaele Nevi, ha spiegato a "Mattinocinque" su Canale5 la partita delle nomine nelle partecipate. "Gestiranno i fondi del Pnrr e temi sensibili per l'Italia. Dobbiamo puntare su merito e competenze se vogliamo far andare il nostro Paese nella giusta direzione, per utilizzare al meglio i fondi che abbiamo a disposizione ma anche per tessere quelle relazioni internazionali utili", ha aggiunto.(Rin)