Siria: Qatar, per reintegro di Damasco nella Lega araba occorre una soluzione politica

I motivi che hanno portato alla sospensione della Siria dalla Lega araba nel 2011 "sono ancora validi". Lo ha dichiarato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, in un'intervista trasmessa dall'emittente televisiva "Qatar Tv", ribadendo la posizione di Doha contro la normalizzazione delle relazioni con Damasco "a meno che non si raggiunga una soluzione politica". Il Qatar, che in precedenza "si era dichiarato contrario agli sforzi che alcuni Paesi avevano compiuto per ristabilire le relazioni con Damasco, non ha cambiato posizione", ha riferito Al Thani. "I motivi che hanno portato alla sospensione della Siria dalla Lega araba e al boicottaggio del regime siriano di quel periodo sussistevano allora e sussistono tutt'oggi", ha detto Al Thani, evidenziando che "la guerra è finita ma i siriani sono ancora sfollati, ci sono persone innocenti nelle carceri, ci sono molte cose irrisolte". "Non vogliamo imporre soluzioni al popolo siriano, il popolo ha bisogno di raggiungerle, ma ci deve essere prima di tutto una soluzione politica per questa crisi", ha detto il premier qatariota, che ha concluso: "La decisione del Qatar è di non fare alcun passo se non c'è uno sviluppo politico o una soluzione alla crisi".