Spagna: istituto statistica, a marzo inflazione al 3,3 per cento su base annua

- L'inflazione in Spagna è cresciuta a marzo dello 0,4 per cento rispetto al mese precedente, attestandosi al 3,3 per cento su base annua. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). L'inflazione di fondo (esclusi gli alimenti non lavorati e i prodotti energetici) è scesa a marzo dello 0,1 per cento, fino al 7,5 per cento, collocandosi 4,2 punti sopra l'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) generale. In contrasto con le diminuzioni dell'energia, l'Ine specifica che il costo degli alimenti e delle bevande non alcoliche a marzo si è attestato al tasso del 16,5 per cento, con solo un decimo di punto percentuale in meno rispetto a febbraio. (Spm)