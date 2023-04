Imprese: a Fibre Net premio "Industria Felix" per perfomance finanziarie e gestionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo friulano Fibre Net, specializzato nella progettazione e produzione di sistemi per rinforzo strutturale e consolidamento antisismico, oltre che per applicazioni nel settore industriale, è stato insignito dell'Alta Onorificenza di Bilancio durante il 48mo evento del premio 'Industria Felix', promosso dall’omonimo Centro studi che edita il periodico di economia e finanza in edicola con il Sole24Ore. Il riconoscimento riguarda l’intero territorio del Nord Est e Emilia Romagna e premia Fibre Net in quanto azienda che sposa affidabilità finanziaria e solidi risultati di bilancio con efficaci politiche Esg, a partire dal benessere professionale dei dipendenti. Le Alte Onorificenze, infatti, vengono riservate alle migliori performance gestionali di imprese ritenute solvibili o sicure rispetto al Cerved Group Score Impact. Lo scopo del premio è poi quello di mettere in rete le imprese virtuose con sede legale in Italia e valorizzarle in ambito globale attraverso un’apposita premialità dedicata alla vocazione internazionale. (segue) (Rin)