Tunisia: deceduto il calciatore che si era dato fuoco dopo le accuse di terrorismo

- È deceduto il calciatore tunisino Nizar Issaoui, che, lo scorso 10 aprile, si era dato fuoco davanti al distretto di polizia di Haffouz, nel governatorato di Kairouan, nella Tunisia centrale. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica “Jawhara Fm”, ad annunciarlo è stato l’ospedale di Ben Arous, secondo cui Nizar è morto per le gravi ustioni riportate. Il calciatore si era dato fuoco dopo essere stato accusato di coinvolgimento in un atto terroristico. In realtà, secondo quanto riferito dai media locali, l’uomo, di 35 anni, aveva sporto denuncia contro un commerciante di frutta che vendeva banane a 10 dinari al chilo, un prezzo pari al doppio rispetto a quello fissato dal ministero del Commercio, e con cui aveva avuto una lite. Il calciatore, noto attaccante delle squadre di Gafsa e dell’Us di Monastir, era stato prima trasportato all’ospedale di Kairouan e successivamente trasferito al Centro traumi e per gravi ustioni di Ben Arous, nel sud della Tunisia. L’episodio era stato documentato dal calciatore stesso, che aveva pubblicato un video sulla propria pagina Facebook in cui affermava di essere stato vittima di un’ingiustizia e di essere determinato a darsi fuoco. “Volevo attirare l'attenzione della polizia sulla violazione di un commerciante, che vendeva banane per dieci dinari al chilogrammo. Ma sono stato punito, mi hanno accusato di terrorismo e mi hanno coinvolto in un caso con cui non avevo niente a che fare”, aveva affermato il calciatore nel video, mentre diverse persone, tra cui anche familiari, provavano a dissuaderlo. (segue) (Tut)