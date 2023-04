Imprese: Iveco, Dawsongroup ordina 270 Daily per ampliare l'offerta per i propri clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda internazionale attiva nella supply chain e specializzata nel noleggio e leasing dei veicoli commerciali Dawsongroup ha ordinato 270 Iveco Daily 3,5 tonnellate per ampliare l'offerta per i propri clienti nel 2023. L'ordine ha fatto seguito alle risposte positive arrivate dagli operatori dopo il precedente ordinativo da 350 Daily dello scorso anno. I veicoli verranno utilizzati in una serie di applicazioni differenti, con una distanza percorsa prevista tra 26 mila e 100 mila miglia all'anno. (Rpi)