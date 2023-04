Roma: evasione fiscale su aerotaxi ed elitaxi, omesse imposte per 2,7 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi gli schemi evasivi utilizzati dalle compagnie per sottrarsi agli obblighi di versamento: numerosi vettori avevano di fatto effettuato versamenti per tratte inferiori a quelle realmente percorse; in altri casi, confrontando i “piani di volo” comunicati alla torre di controllo con i documenti di viaggio rilasciati, sono state rilevate discordanze circa il numero di passeggeri effettivamente trasportati. La specifica imposta erariale, il cui importo varia in funzione della tratta percorsa e del numero di passeggeri, rientra tra i tributi cc.dd. “ambientali”, finalizzati a tassare i servizi aventi un impatto negativo sull’ambiente ed il cui gettito è prioritariamente destinato alla tutela dell’ecosistema. Le società cui sono riconducibili le compagnie aeree, di cui 7 fiscalmente residenti in Italia e 154 all’estero, dovranno ora versare al Fisco oltre 2,7 milioni di euro. L’operazione si inquadra nella più ampia azione posta dalla Guardia di Finanza di Roma a contrasto dell’evasione fiscale che altera le regole del mercato e danneggia gli imprenditori onesti. (Rer)