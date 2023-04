Piemonte 2024: Zangrillo, Cirio candidato naturale, ma attendiamo appoggio alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cirio è un ottimo governatore, il candidato naturale che assicura continuità ai tanti progetti già messi in campo per il territorio, garantendone la realizzazione". Lo ha detto in un'intervista a "La Stampa" Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, parlando dell'eventuale ricandidatura dell'attuale presidente alla guida della regione Piemonte. "Questa Giunta ha lavorato molto bene, per cui partiamo da una base importante. È chiaro che l'indicazione dovrà avere l'appoggio di tutti, anche dagli alleati della coalizione di centrodestra", ha chiarito. (Rin)