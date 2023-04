Libano: media, la Francia rinuncia ad appoggiare Frangieh alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è impantanato in una situazione di stallo politico dalla fine del mandato presidenziale di Michel Aoun lo scorso 31 ottobre, dopo che il parlamento finora non è riuscito a eleggere un nuovo capo dello Stato. Recentemente si sono moltiplicati gli sforzi diplomatici per sbloccare le elezioni presidenziali. Lo scorso febbraio, diplomatici statunitensi, francesi, sauditi, qatarioti ed egiziani avevano formulato, durante un incontro a Parigi, una road-map per una via d'uscita dalla crisi libanese. Dopo questo “incontro dei cinque”, i contatti franco-sauditi si sono moltiplicati. (Lib)