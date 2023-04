Terzo polo: Boschi (Az-Iv), ci abbiamo creduto ma no a "prendere o lasciare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Questa rottura dispiace perché ci abbiamo creduto fino alla fine. Renzi con molta generosità ha fatto il passo indietro richiesto da Calenda, abbiamo messo in discussione anche l'esistenza stessa di Iv accettando di scioglierla a ottobre dopo un congresso vero, con regole che consentano una partecipazione autentica sui territori e per l'elezione del segretario. Calenda secondo me si è spaventato all'idea che non fosse incoronato leader per acclamazione e ha cambiato idea. Ma se ci ha ripensato poteva dirlo senza cercare scuse. Ci ha chiesto di non fare più la Leopolda, ma non ha senso rinunciare a un laboratorio politico aperto e plurale. È difficile stare in un partito se le condizioni sono 'prendere o lasciare'". Lo ha detto la deputata di Azione-Italia viva, Maria Elena Boschi ad "Agorà" su Rai3. (Rin)