Regno Unito: "The Times", sindacato infermieri rifiuterà aumenti salari proposti dal governo

- Il Servizio sanitario nazionale (Nhs) si sta preparando per un'ulteriore ondata di scioperi degli infermieri. I membri del sindacato Royal College of Nursing, infatti, sembrano pronti a rifiutare l'accordo sugli aumenti salariali proposto dal governo. Il sindacato annuncerà oggi i risultati di una votazione da cui, secondo quanto riferito dal quotidiano "The Times", probabilmente emergerà il rifiuto della proposta del governo da parte del personale infermieristico britannico. Tale esito sarebbe un duro colpo per le speranze dell'esecutivo di raggiungere un accordo che ponga fine all'azione sindacale dei medici specializzandi, che termineranno oggi uno sciopero nazionale durato quattro giorni. (Rel)