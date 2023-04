Ucraina: ministero Sport vieta partecipazione a competizioni con Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sport e della Gioventù ucraino ha vietato alle squadre nazionali di partecipare alle gare internazionali, a cui parteciperanno anche le squadre della Russia o della Bielorussia. Il decreto è stato pubblicato sul sito ufficiale del ministero. Si precisa che la decisione riguarda tutti i rappresentanti delle squadre nazionali ucraine per gli sport olimpici, non olimpici e paraolimpici. In caso di violazione dell'ordine, il ministero valuterà privare la federazione sportiva dello status di squadra nazionale. (Kiu)