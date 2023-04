Terzo Polo: Calenda, meglio chiuderla qui, Renzi non è affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, confessa in una intervista a "Repubblica" di essere deluso: "Credevo che si potesse fare il partito unico e ingenuamente che Renzi facesse un passo di lato, dato che guadagna 2 milioni in giro per il mondo". Poi ha capito che non era così: "Quando a dicembre si è ripreso il 100 per cento di Iv. L'ho chiamato e mi ha detto: stai sereno". È stata anche una bega di soldi, dicono: "I soldi c'entrano il giusto, perché se fai un partito nuovo lo devi finanziare, è logico. Invece lui voleva tenere in piedi Iv, fare la Leopolda nel 2024, proprio a ridosso delle Europee, mentre noi di Azione magari finanziavamo i suoi candidati. Ma così è una follia. La verità è che Renzi strutturalmente non può fare un passo di lato. Si è visto dopo il referendum. È fatto così". "Qualcuno - aggiunge l'ex ministro - me lo aveva detto che dovevo stare attento. Ma non credo sia stato un errore allearci alle Politiche. Anche perché io non ero sicuro di avere le firme". Calenda definisce Renzi "uno pirotecnico, che ne fa una al giorno, come si è visto col Riformista. Ed è uno che se non stai attento ti si magna. Ma io sono un boccone indigesto". (segue) (Res)