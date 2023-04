Terzo Polo: Calenda, meglio chiuderla qui, Renzi non è affidabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insomma, si è arrivati alla rottura: "Noi avevamo fissato clausole molto chiare: sciogliere Iv e Azione, condividere i soldi, una clausola anti-lobby, che non sarebbe valsa solo per lui, ma per tutti. Serve uno scrutinio etico. Con lui non ci siamo sentiti per due settimane, lui dice che parla con Obama e Clinton. Intanto i suoi mi attaccavano a mezzo stampa e l'esercito di troll che ha su Twitter me ne diceva di ogni". "Ma la tecnica - aggiunge - è chiara. Ho capito che era un trappolone e dato che sì, faccio politica da meno di lui, ma so come si negozia nel business, non mi sono fatto fregare". Ha divorziato con Letta. Con Bonino. Ora con Renzi. Avrà pure qualche colpa: "Può essere che abbia un caratteraccio, ma mi sento un tipo retto. È Bonino che ha divorziato da noi, semmai. Con Letta avevamo fatto un'alleanza sull'agenda Draghi, poi è finito con Fratoianni, Bonelli e Di Maio che non aveva un voto". E adesso: "Il nostro cantiere sarà aperto. Il partito nuovo lo faremo lo stesso. Con i libdem europei, con i popolari", ha concluso Calenda. (Res)