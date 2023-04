Regno Unito: Banca d'Inghilterra, prevista contrazione dello 0,1 per cento primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito dovrebbe ancora contrarsi dello 0,1 per cento nel primo trimestre di quest'anno per via di scioperi e inflazione. Lo ha dichiarato Huw Pill, il capo economista della Banca d'Inghilterra, dopo che i nuovi dati hanno rivelato una crescita zero del Pil a febbraio 2023. Pill ha affermato che una crescita economica piatta è "in qualche modo deludente", ma rappresenta comunque un miglioramento rispetto alle precedenti previsioni di una recessione profonda e prolungata. "L'estate scorsa prevedevamo una recessione piuttosto profonda e certamente molto prolungata nel Regno Unito. Rispetto a ciò, l'appiattimento dell'economia che stiamo vedendo, in termini di evoluzione del Pil, è un miglioramento piuttosto significativo", ha dichiarato Pill. Tuttavia, il capo economista della Banca d'Inghilterra ha anche aggiunto che "il personale delle banche continua ad aspettarsi un calo del 0,1 per cento nel primo trimestre del 2023, come previsto nel rapporto sulla politica monetaria di febbraio". (Rel)