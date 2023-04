Nomine: Fazzolari, nel governo ha vinto la condivisione, scelte di alto profilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, in un'intervista al "Corriere della Sera" spiega che "non c'è mai stata una lunga notte di trattative. Siamo passati dai titoli 'Meloni pigliatutto scontenta gli alleati' a 'Tutti contenti, meno Meloni'. La verità è che Giorgia ha stabilito un metodo: la condivisione". Quindi non c'è stata una spartizione: "Il contrario - dice Fazzolari - Il principio era che ogni ad e ogni presidente doveva avere il gradimento di tutti. Così le nomine sono state tutte di alto profilo. E ciò mostra la grande serietà di questo governo". Però sul duo di Enel Cattaneo-Scaroni la premier ha ceduto alle pressioni di Lega e FI: "Cattaneo è considerato vicino alla nostra area. Ma abbiamo valutato il profilo più utile alle aziende. L'Enel ha una forte esposizione finanziaria e non ci sono tanti manager capaci come Scaroni di interloquire con i fondi di investimento". Quanto ai trascorsi con Mosca: "Aveva chiuso accordi in un periodo in cui tutta l'Ue si approvvigionava lì. Il suo grave errore e quello di tutta l'Ue". (segue) (Res)