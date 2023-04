G7: Pichetto a Sapporo per la riunione dei ministri dell'Energia e dell'Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è in arrivo a Sapporo, in Giappone, per la riunione ministeriale clima, energia e ambiente dei Paesi G7 in programma il 15 e 16 aprile. L'Italia sarà in prima linea all'evento con una delegazione di cui fa parte anche il viceministro Vannia Gava. Cambiamenti climatici, energia, biodiversità, oceani, economia circolare, efficienza delle risorse e inquinamento i macro-temi della presidenza giapponese su cui saranno incentrati i lavori, che si snoderanno attraverso una due giorni di riunioni in presenza. Oltre ai Paesi del G7, è prevista anche la partecipazione dei Paesi ospiti India, Indonesia ed Emirati Arabi Uniti. Nella prima giornata, i ministri saranno chiamati ad esprimere il loro punto di vista sull’importanza di agire per affrontare le sfide globali, in particolare quelle poste dal cambiamento climatico, dalla perdita di biodiversità e dall’inquinamento, e su come realizzare una trasformazione delle economie per raggiungere lo zero netto garantendo inclusione ed una crescita economica sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, nonché per lo sviluppo della sicurezza energetica. (segue) (Git)