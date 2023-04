Ucraina: Chiesa Patriarcato Kiev sequestra chiesa del Patriarcato Mosca a Khmelnytskyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Kiev hanno effettuato ieri un sequestro forzato della chiesa della Madonna di Kazan della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca a Khmelnytskyi, nell'Ucraina occidentale. Lo ha reso noto oggi su Telegram l'Unione dei giornalisti ortodossi. Nel messaggio si legge che "le persone che non hanno alcun rapporto con la comunità della chiesa si sono radunate vicino al sito, hanno aperto la porta e hanno preso il controllo della Chiesa". Si noti che il giorno prima, i sostenitori della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Kiev hanno tenuto una riunione in cui hanno votato per il trasferimento della parrocchia. Secondo l'Unione dei giornalisti ortodossi, il deputato del Consiglio comunale di Khmelnytskyi, Vitaly Pidgajchuk, e il capo del Dipartimento della cultura e del turismo della città, Artem Romasjukov, "hanno esortato i cittadini a sequestrare la Chiesa". (Kiu)