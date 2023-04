Regno Unito: Sunak, "non garantisco stop a immigrazione illegale prima delle elezioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak si è rifiutato di garantire che il suo impegno mirato a "fermare l'immigrazione clandestina" sarà rispettato entro le prossime elezioni politiche. Tali dichiarazioni, rilasciate al portale "ConservativeHome", avrebbero provocato una reazione negativa in diversi parlamentari conservatori che chiedono un intervento rapido e concreto che ponga fine ai flussi irregolari rappresentati dalle piccole imbarcazioni che attraversano il Canale della Manica. "Ho sempre detto che questo non è un compito facile: è anzi un problema complicato, in cui non esiste un'unica soluzione semplice per risolverlo. E ho anche detto che non accadrà dall'oggi al domani", ha dichiarato Sunak. "Stiamo adottando un approccio nuovo, non testato, ambizioso", ha continuato il premier britannico, specificando di ritenere che il disegno di legge sull'immigrazione clandestina del suo governo sia conforme al diritto internazionale. Tuttavia, Sunak ha affermato anche che "potrebbe esserci" un verdetto legale negativo su tale proposta di legge da parte dei giudici che tutelano la Convenzione europea sui diritti umani (Cedu). (Rel)