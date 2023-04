Sardegna: a Quartu Sant'Elena via libera ai matrimoni nei luoghi più belli della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sa Dom’e Farra, Parco Parodi, Piazza Luigi Olla: anche a Quartu sarà possibile sposarsi nei luoghi più belli della città e del territorio. La Giunta comunale ha approvato la delibera che dà il via libera alla celebrazione di matrimoni in alcune locations alternative alle sedi tradizionali del Palazzo Comunale di via Porcu e dalle altre sedi finora utilizzate. Le sedi individuate vanno dal centro storico (la casa museo Sa Dom’e Farra, nei pressi del Palazzo Comunale) al territorio di Flumini (Parco Parodi, con all’interno la chiesetta campestre di San Giovanni), fino al lungomare Poetto (Piazza Luigi Olla, in corrispondenza della grande fontana nei pressi dell’ex Bussola). Si tratta di locations di particolare pregio, individuate per il loro particolare valore storico, artistico o naturalistico, in grado di coniugare le richieste crescenti dei cittadini con l’esigenza di promuovere e valorizzare il territorio di Quartu Sant’Elena, le sue specificità e tradizioni. Le nuove sedi vanno dunque ad aggiungersi alle tradizionali locations della Sala Consiliare, della Sala Giunta, dell’ex Convento dei Cappuccini e Casa Olla. finora a disposizione. Tale ampliamento va inteso come una precisa scelta dell’Amministrazione che in questo modo si pone al passo con l’evoluzione del costume e della società venendo incontro a nuove esigenze e sensibilità. (segue) (Rsc)