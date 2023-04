Sardegna: a Quartu Sant'Elena via libera ai matrimoni nei luoghi più belli della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La celebrazione del matrimonio oggi è avvertita come vicenda non solo intima o sacrale, e va sempre più a sottrarsi, specie per quanto riguarda il luogo, ai rigidi cerimoniali imposti dalla tradizione - spiega l’assessore alle Attività Produttive e promozione del Territorio Rossana Perra - Così abbiamo cercato di contemperare il piacere degli sposi per una bella riuscita anche estetica della cerimonia col valore civile e legale dell’impegno che vanno ad assumere. Questo ci consente di valorizzare siti per noi importanti sia dal punto di vista storico, culturale e turistico, quali sono per le loro particolarità, Sa Dom’e’ Farra, Parco Parodi, Piazza Olla al Poetto. Contiamo in futuro di ampliare ulteriormente la rosa delle scelte e delle location, consapevoli delle enormi potenzialità legate allo sviluppo di questa azione di valorizzazione”. Soddisfatta anche il consigliere comunale Valeria Piras, già promotrice dell’iniziativa nell’aula di via Eligio Porcu, che ricorda gli step che hanno portato al risultato odierno. “Questo percorso è iniziato diversi anni fa con un regolamento su cui abbiamo lavorato tanto e poi con la prima scelta di Casa Olla. Ci saranno ulteriori step con nuovi luoghi che toccheranno sicuramente bellezze paesaggistiche e simboli della nostra cultura. L’amministrazione cerca di offrire sempre maggiori servizi e al tempo stesso si pone l’obiettivo di valorizzare le nostre bellezze e tradizioni. Anche questo può essere visto come un modo per attrarre nuovi segmenti turistici”. (Rsc)