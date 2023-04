Cina-Germania: ministra Esteri Baerbock a Pechino, focus su Ucraina e Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra della Russia contro l'Ucraina e la questione di Taiwan sono i temi principali dei colloqui che la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, terrà oggi a Pechino. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che l'esponente del governo federale è arrivata a Tianjin nella giornata di ieri, 13 aprile. Da qui, Baerbock raggiungerà la capitale della Cina in treno, accompagnata dal ministro degli Esteri cinese. Qin Gang. A Pechino, nel quadro del dialogo strategico tedesco-cinese, Baerbock e Qin discuteranno dei rapporti tra i rispettivi Paesi, della guerra in Ucraina, della questione di Taiwan, della situazione dei diritti umani in Cina e delle modalità per far fronte alla crisi del clima. Successivamente, la ministra degli Esteri tedesca incontrerà il vicepresidente cinese, Han Zheng. (Geb)