Antitrust: istruttoria contro Enel per presunta posizione dominante su mobilità elettrica (2)

- Secondo l'Autorità ciò avverrebbe sia con riferimento ai prezzi al consumo praticati al dettaglio sia - e ancor più - con riferimento ai cosiddetti "pacchetti" o "offerte flat" che consentono di prelevare un certo numero di kWh mensili a una cifra complessiva predeterminata. Tale condotta appare idonea ad escludere dal mercato gli operatori Msp attualmente attivi e a limitare l'eventuale ingresso di altri operatori non integrati che potrebbero essere interessati a questo mercato in via di sviluppo, anche per la possibile offerta di nuovi servizi a sostegno della mobilità elettrica di carattere innovativo. Ieri i funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Enel X Way S.r.l., Enel X Way Italia S.r.l., Ewiva S.r.l. e di alcune società non parti del procedimento con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. (Com)