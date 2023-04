Francia: sondaggio, 69 per cento cittadini hanno opinione sfavorevole su Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di opinioni sfavorevoli nei confronti del presidente Emmanuel Macron in Francia è arrivato al 69 per cento in Francia a marzo, cinque punti in più rispetto al mese precedente. È quanto emerge da un sondaggio condotto per il settimanale "Le Point" dall'istituto Ipsos. L'indice di popolarità della leader del Rassemblement National Marine Le Pen, invece, arriva al 39 per cento toccando il punto più alto mai raggiunto da questo sondaggio. (Frp)