Ucraina: ministra Esteri tedesca, Cina eserciti più influenza su Putin perché metta fine a guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha esortato la Cina a esercitare maggiore influenza sul presidente russo, Vladimir Putin, affinché metta fine alla guerra che ha mosso contro l'Ucraina. “Un uomo può terminare il conflitto domani”, ha dichiarato l'esponente del governo federale da Pechino, dove è in visita, con riferimento al capo dello Stato russo. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, la titolare della diplomazia di Berlino ha aggiunto che nessun Paese ha più influenza della Cina sulla Russia. Baerbock ha quindi sottolineato di non capire perché Pechino non abbia finora chiesto a Mosca di porre fine alle ostilità nell'ex repubblica sovietica. Per l'esponente dei Verdi, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, la Cina ha delle responsabilità e deve adempiervi. A seguito di un incontro con il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, Baerbock ha infine dichiarato che Pechino non deve fornire alla Russia aiuti militari da impiegare nella guerra in Ucraina. (Geb)