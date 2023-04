Difesa: Iraq, cambio al comando del contingente italiano a Erbil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prendere la parola, il generale Lanza De Cristoforis, dopo aver espresso il proprio compiacimento al Colonnello Pisani per i risultati raggiunti, ha augurato al Colonnello Salvadori di proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore. Ha ringraziato i militari italiani per quanto stanno facendo in un delicato teatro operativo come quello curdo, nel segno della continuità e del progresso a sostegno della Coalizione internazionale anti-Daesh. Durante i sei mesi di missione, il contingente italiano schierato in Iraq, composto da circa 300 soldati, su base brigata Alpina “Julia”, con i suoi team addestrativi dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito italiano, ha formato oltre 1.400 militari delle Forze di polizia e sicurezza irachene. (segue) (Com)