Difesa: Iraq, cambio al comando del contingente italiano a Erbil (3)

- Il contingente subentrante, costituito da personale della Brigata Alpina “Taurinense”, proseguirà il lavoro già intrapreso dai propri predecessori, teso a sviluppare la progressiva autosufficienza addestrativa delle Forze di sicurezza locali. Le Forze armate italiane, insieme ai partners della Missione internazionale Prima Parthica, sono in prima linea per la stabilizzazione dell'area e sostengono le Istituzioni locali per neutralizzare le ultime cellule di resistenza terroristica dello Stato islamico, ristabilire la sovranità dello Stato e sostenere le Forze armate e di polizia affinché siano in grado di garantire autonomamente la sicurezza del proprio Paese. (Com)