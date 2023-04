Ucraina: sindaco di Melitopol denuncia una forte esplosione in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è verificata oggi una forte esplosione a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, città attualmente sotto il controllo russo. Lo ha affermato il sindaco ucraino della città, Ivan Fedorov, nel corso di una diretta televisiva. "La mattina per il nemico è iniziata in modo piuttosto brutto: in città c'è stata un'esplosione potentissima, che si sentiva anche nei villaggi circostanti. Questa esplosione si è verificata vicino alla ferrovia e ad un deposito ferroviario", ha detto Fedorov, secondo cui in questa zona sarebbero presenti attrezzature e munizioni della Russia. (Kiu)