Terzo polo: Renzi, c’è amarezza, nessun motivo politico dietro divisione con Azione

19 luglio 2021

- “L’amarezza degli elettori è la mia amarezza, è la nostra amarezza. Se ci fosse stato un motivo politico ce ne saremmo fatta una ragione, ma non c’era”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ai microfoni di Radio Leopolda, parlando della rottura con Azione di Carlo Calenda. “Con Azione abbiamo avuto due linee diverse sul mandare a casa Salvini con il Conte II, in quel momento c’era una divisione vera, complicata, politica. Quella era una divisione politica, ma stavolta non c’è niente di politico”, ha aggiunto.(Rin)