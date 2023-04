Terzo polo: Renzi, andare avanti insieme in Parlamento e nei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Andiamo avanti insieme là dove siamo d’accordo. Nei territori non dobbiamo fare nessun fallo di reazione. Nei gruppi parlamentari siamo per andare avanti insieme”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ai microfoni di Radio Leopolda parlando della rottura con Azione di Carlo Calenda. “Cerchiamo di fare tutto tranne i falli di reazione. Basta alle polemiche. Porte aperte alla collaborazione con Azione e nessuna polemica ‘ad personam’ come sto subendo io”, ha aggiunto.(Rin)