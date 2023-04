Migranti: Spagna, chiuso confine Ceuta dopo tentativo salto recinzione di circa 200 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale spagnola e la Guardia civil hanno chiuso oggi la frontiera di Ceuta al transito dei veicoli dopo aver individuato "circa 200 migranti di origine subsahariana" che si stavano avvicinando alle recinzioni che proteggono l'enclave situata in Marocco. Come riferito all'agenzia di stampa "Europa Press", da fonti di polizia, il tentativo di violazione del confine è stato registrato nella zona centrale della doppia recinzione lunga 8,2 chilometri che va dal confine di Tarajal alle acque dello Stretto di Gibilterra, a Benzú, che negli ultimi anni è stata sottoposta a diversi lavori di rafforzamento. Nel quadro del protocollo abituale per questo tipo di situazioni, che non è stato attivato da prima della crisi migratoria del maggio 2021, l'ingresso e l'uscita da Ceuta verso il Marocco dei veicoli è stato chiuso e l'accesso alla città autonoma è consentito solo a piedi. (Spm)