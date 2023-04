Taiwan: ministra Esteri tedesca avverte Cina, guerra sarebbe “scenario dell'orrore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha messo in guardia la Cina dal muovere una guerra contro Taiwan, definendo tale conflitto “uno scenario dell'orrore”. L'esponente del governo federale ha lanciato l'avvertimento a seguito dell'incontro che ha avuto oggi a Pechino con il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Baerbock ha evidenziato che “una destabilizzazione” causata dalla guerra a Taiwan avrebbe “conseguenze per tutti i Paesi, per l'economia mondiale e anche per la Germania”. Inoltre, una riunificazione dell'isola alla Cina attuata con la violenza sarebbe “inaccettabile” per l'Ue. Allo stesso tempo, la titolare della diplomazia di Berlino ha ribadito che la Germania riconosce la politica nota come “una sola Cina”. Per Baerbock, una guerra a Taiwan diffonderebbe “onde d'urto” e provocherebbe una crisi economica globale che colpirebbe anche Cina e Germania, data l'importanza dell'isola in particolare per il settore dei microchip. “Osserviamo con grande preoccupazione la crescente tensione nello Stretto di Taiwan”, ha infine dichiarato la ministra degli Esteri tedesca. (Geb)