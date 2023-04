Terzo polo: Renzi, errore rompere, abbiamo fatto di tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ inutile stare a rinfacciarsi le responsabilità, parliamo di futuro. Calenda ha fatto una scelta, ha fatto un errore ma ora non bisogna alimentare polemiche. Se volete discutere su chi è stato basta guardare i documenti, più di così non potevamo fare”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ai microfoni di Radio Leopolda parlando della rottura con Azione di Carlo Calenda. “Calenda non vuole fare il partito unico ma quello spazio politico c’è anche senza di noi, è lo spazio politico contro i sovranisti e i populismi”, ha aggiunto. “Mi amareggia l'attacco personale nei miei confronti, ma andiamo avanti. Rilanceremo le nostre iniziative, dove si può uniamoci”.(Rin)