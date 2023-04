Usa-Cina: dipartimento di Stato "deluso" per conferma condanna a morte cittadino statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha espresso "delusione" per la decisione delle autorità cinesi di confermare la condanna a morte a carico di Mark Swidan, un cittadino statunitense agli arresti in Cina da più di 10 anni per presunti reati di droga. "Oggi la corte intermedia della Repubblica Popolare Cinese ha negato l'appello al cittadino statunitense Mark Swidan, arrestato ingiustamente, e ha confermato la sua condanna a morte con due anni di sospensione della pena", afferma una nota del vice portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel. "Siamo delusi da questa decisione, e continuiamo a sollecitare il suo immediato rilascio e ritorno negli Stati Uniti". La nota ricorda che Washington ha espresso a più riprese preoccupazioni per il trattamento carcerario e le condizioni di salute del cittadino statunitense. Swidan, originario di Houston, è stato condannato in primo grado alla pena di morte dalle autorità cinesi nel 2018. (Was)