Sri Lanka: Giappone, India e Francia annunciano piattaforma comune per colloqui sul debito (2)

- Lo Sri Lanka ha ricevuto il 22 marzo la prima tranche del programma di assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo stanziamento, parte di un programma quadriennale di assistenza finanziaria da 2,9 miliardi di dollari approvato il mese scorso dal Fondo, ammonta a 330 milioni di dollari. Secondo il presidente singalese, Ranil Wickremesinghe, l'intervento del Fmi a sostegno del Paese "consentirà di avere una migliore disciplina fiscale e di migliorare la governance". Annunciando l'approvazione del piano di assistenza allo Sri Lanka, il Fondo ha avvertito con un comunicato che il Paese "fronteggia tremende sfide economiche e sociali, con una grave recessione in un contesto di inflazione elevata, esaurimento delle riserve, debito pubblico insostenibile e accresciute vulnerabilità del settore finanziario". Nel comunicato, l'Fmi avverte che "le cornici istituzionali e di governance (dello Sri Lanka) necessitano di profonde riforme. Per superare la crisi, lo Sri Lanka deve attuare rapidamente e tempestivamente il programma sostenuto dall'Eff (Extended Fund Facility)". L'ufficio del presidente dello Sri Lanka ha riferito che l'approvazione del piano sbloccherà anche l'accesso a prestiti da parte dell'Fmi e di altre istituzioni finanziarie multilaterali per un importo massimo di 7 miliardi di dollari. (segue) (Was)