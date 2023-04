Usa-Vietnam: Blinken oggi ad Hanoi per decimo anniversario dell'accordo di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, arriverà oggi ad Hanoi, nel Vietnam, terza tappa di un viaggio di una settimana che lo ha già portato nel Regno Unito e in Irlanda, e che si concluderà la prossima settimana con la riunione ministeriale del G7 in programma a Karuizawa, in Giappone. Per il Vietnam, la visita di Blinken rappresenta una delicata prova di equilibrio diplomatico, per coniugare il rafforzamento delle relazioni e dell'apertura con gli Stati Uniti senza irritare la Cina, cruciale partner economico, e la Russia, anch'essa tradizionale partner del Paese del Sud-est asiatico. Ad Hanoi Blinken celebrerà il decimo anniversario dell'accordo di cooperazione tra Stati Uniti e Vietnam. Secondo le anticipazioni del dipartimento di Stato, il segretario riaffermerà la visione dell'Indo-Pacifico come di una regione "pacifica, prospera e resiliente". Blinken si recherà quindi a Karuizawa, Giappone, per prendere parte al vertice dei ministro degli Esteri del Paesi del G7. In agenda la discussione di temi di interesse globali, come compresa l'aggressione della Russia in Ucraina, il disarmo e lo non proliferazione nucleare, la sicurezza energetica ed alimentare, oltre alla stabilità della regione Indo-Pacifica. (Fim)