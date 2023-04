Usa: giudice Corte Suprema Clarence Thomas, non avrebbe divulgato affare immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice conservatore della Corte Suprema degli Stati Uniti Clarence Thomas, già al centro di polemiche per aver usufruito di una serie di viaggi spesati dal facoltoso donatore del Partito repubblicano Harlan Crow, è ora accusato di non aver divulgato un affare immobiliare con lo stesso Crow. La denuncia giunge da ProPublica, la stessa organizzazione senza scopo di lucro di area progressista che aveva acceso i riflettori sui viaggi spesati di cui il giudice ha usufruito per anni. L'affare immobiliare, risalente al 2014 avrebbe riguardato la vendita a Crow di tre proprietà a Savannah, in Georgia. Secondo ProPublica, i registri fiscali dimostrano che il magnate texano ha acquistato le proprietà tramite le sue aziende, al prezzo di 133.363 dollari. Thomas, però, "non ha mai divulgato la vendita", una omissione che al contrario dei viaggi contestatigli potrebbe prefigurare la violazione di un obbligo legale. (segue) (Was)