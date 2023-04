Usa: giudice Corte Suprema Clarence Thomas, non avrebbe divulgato affare immobiliare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi diversi senatori del Partito democratico Usa hanno sollecitato l'apertura di una indagine a carico del giudice della Corte Suprema. Thomas, insieme alla moglie Ginni Thomas, attivista e sostenitrice dell’ex presidente Donald Trump, avrebbe partecipato ad una serie di “viaggi di lusso” come ospite dell’imprenditore texano Harlan Crow. Secondo un rapporto pubblicato da ProPublica, il giudice avrebbe viaggiato a spese di Crow, ospitato in strutture e proprietà possedute dall’imprenditore, senza registrare le spese presso la Corte suprema. Thomas avrebbe viaggiato insieme alla moglie in Indonesia, Nuova Zelanda, California, Texas e Georgia. Il giudice ha risposto alle accuse affermando di conoscere i coniugi Crow da 25 anni, e di essersi personalmente consultato con colleghi per assicurarsi che i viaggi non costituissero una violazione del codice etico dei giudici della Corte Suprema. (Was)