Usa: governatore Florida DeSantis firma divieto aborto dopo sesta settimana di gravidanza

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha firmato il disegno di legge approvato dalla camera bassa dell’Assemblea legislativa che vieta l’aborto nello Stato dopo la sesta settimana di gravidanza, termine oltre il quale si può solitamente percepire il battito cardiaco del feto. "Siamo orgogliosi di sostenere la vita e la famiglia nello Stato della Florida", recita un comunicato del governatore. "Plaudo alla legislatura per aver approvato l'Atto per la protezione del battito cardiaco, che espande le tutele pro-vita e fornisce ulteriori risorse alle giovani madri e alle famiglie". La Casa Bianca ha reagito all'approvazione del disegno di legge definendola “estrema e pericolosa”. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha affermato che il provvedimento approvato in Florida "va a scapito delle libertà fondamentali, e non è assolutamente in linea con quello che pensano i cittadini”. (Was)