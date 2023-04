Usa: arrestata madre del bambino di 6 anni che ha sparato alla sua insegnante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Newport News, nello Stato Usa della Virginia, ha annunciato l'arresto della madre di un bambino di sei anni che all'inizio di quest'anno aveva gravemente ferito con un'arma da fuoco una sua insegnante. "La signorina Deja Taylor si è consegnata al penitenziario di Newport News in merito alla sparatoria del 6 gennaio 2023, verificatasi nella Scuola elementare Richneck", riferisce una nota del dipartimento di polizia locale. La donna 25enne è stata incriminata per abbandono di minore e per aver lasciato incustodita un'arma da fuoco carica in presenza del figlio. Lo scorso gennaio il bambino ha portato a scuola la pistola della madre e ha aperto il fuoco due volte contro una sua insegnante, Abby Zwener, che ha riportato gravi ferite alla testa e al petto. L'insegnante ha intentato causa ai vertici della scuola. (Was)