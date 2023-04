Usa: seconda deposizione di Trump all'ufficio della procuratrice generale di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è presentato ieri all'ufficio della procuratrice generale di New York, Letitia James, per una seconda deposizione dopo quella di agosto 2022, durante la quale l'ex presidente si è avvalso più di 400 volte della facoltà di non rispondere. L'ufficio di James ha intentato causa all'ex presidente, a tre dei suoi figli e alla loro società a settembre 2022, accusandoli di attività fraudolente. La deposizione di ieri è parte della fase civile pre-processuale. (Was)