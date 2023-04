Giappone: governo autorizza primo casinò-resort, sorgerà a Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato oggi la costruzione del primo casinò-resort del Paese, che sorgerà a Osaka. Il progetto è stato presentato dai governi cittadino e prefetturale di Osaka ad aprile 2020, e prevede la costruzione di un complesso integrato con sale da gioco, un centro conferenze, una sala espositiva, un albergo e un teatro sull'isola artificiale di Yumeshima, nella Baia di Osaka. L'obiettivo è di attirare 20 milioni di visitatori e generare un fatturato di 3,9 miliardi di dollari annui. Se i piani procederanno senza intoppi, il complesso aprirà i battenti nell'autunno 2029. La realizzazione di resort per il gioco d'azzardo tesi ad attirare turisti internazionali è stata autorizzata in linea generale da una controversa legge approvata dal governo dell'ex premier Shinzo Abe. Il provvedimento prevede l'autorizzazione di un massimo di tre casinò-resort sull'intero territorio nazionale. Sino ad oggi, Osaka è l'unica città ad aver fatto domanda per ospitare una di queste strutture: Yokohama e Sapporo intendevano presentare a loro volta dei progetti analoghi, ma hanno ceduto all'opposizione delle opinioni pubbliche locali. (Git)