Singapore: crescita rallenta allo 0,1 per cento nel primo trimestre, sospeso irrigidimento monetario

- La banca centrale di Singapore ha riconfermato oggi gli indirizzi della politica monetaria della città-Stato dopo cinque irrigidimenti consecutivi, il risposta al brusco rallentamento dell'economia nazionale, che nel primo trimestre 2021 ha registrato una crescita di appena lo 0,1 per cento. Il dato preliminare, pubblicato oggi dal governo di Singapore, è il peggiore dalla crisi pandemica, e segue una crescita del 2,1 per cento nei tre mesi precedenti. "La crescita del Pil di Singapore è prevista quest'anno al di sotto della linea tendenziale", afferma il comunicato di politica monetaria diffuso dall'Autorità monetaria di Singapore (Mas). "Con l'intensificazione dei rischi per la crescita globale, il rallentamento economico nazionale potrebbe essere più profondo rispetto a quanto anticipato", ammette la banca centrale nella nota. L'Autorità monetaria di Singapore interviene sulla politica monetaria tramite i tassi di cambio, regolando la fluttuazione del dollaro locale rispetto a un paniere delle valute dei principali partner commerciali della città-Stato.(Fim)