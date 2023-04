Libia: milizie di Tripoli arrestano tre contractor statunitensi e britannici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze speciali libiche di deterrenza Rada hanno arrestato tre agenti di sicurezza di nazionalità statunitense e britannica, appartenenti alla compagnia denominata Garda World. Lo riferisce via Twitter l’imprenditore libico Husan el Gomati, aggiungendo che sono stati arrestati anche altri cinque cittadini libici appartenenti alla stessa compagnia. Le accuse sono di guida di veicoli senza licenza; visti di ingresso scaduti; violazione dei controlli di sicurezza; e attività di sicurezza contraria alla legislazione libica. Fonti libiche confermano ad “Agenzia Nova” che “ci sono stati problemi con alcune compagnie di sicurezza, tra cui anche Garda”, aggiungendo che è in corso una “chiara campagna contro i contractor internazionali” che si innesta, peraltro, all’interno delle tensioni tra milizie, Governo di unità nazionale e Consiglio presidenziale. La compagnia Garda World fornisce anche sostegno alla missione dell’Unione europea per l’assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (Eubam). (Lit)