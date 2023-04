G7: il tema del disarmo nucleare sarà al centro della ministeriale di Karuizawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del disarmo nucleare sarà in cima all'agenda della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi membri del G7, in programma a Karuizawa, in Giappone, dal 16 al 18 aprile. Lo anticipano fonti governative giapponesi, ribadendo che il primo ministro Fumio Kishida intende approfittare della presidenza giapponese del G7 per promuovere il tema della non proliferazione mondiale. Durante l'incontro a Karuizawa, i ministri ribadiranno anche la richiesta alla Russia di porre immediatamente fine alla guerra in Ucraina, e rivolgeranno un "tacito avvertimento" contro i tentativi della Cina di alterare lo status quo nell'Indo-Pacifico tramite l'uso della forza. La ministeriale in programma a Karuizawa si dovrebbe concludere con l'adozione di una dichiarazione congiunta, che secondo le fonti riproporrà passaggi già inclusi in precedenti documenti del G7, inclusa la richiesta di un ritiro immediato e incondizionato delle forze russe dai territori dell'Ucraina. I ministri degli Esteri dovrebbero anche criticare le minacce nucleari formulate dalla Russia e chiedere il ritiro della Russia dalla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. La dichiarazione conclusiva della ministeriale dovrebbe riaffermare inoltre l'importanza della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, e condannare i lanci di missili balistici della Corea del Nord. (Git)